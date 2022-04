TRIOUCH’Mano Le Modjo, 29 avril 2022, Aix-en-Provence.

TRIOUCH’Mano

Le Modjo, le vendredi 29 avril à 19:30

[https://triouchmano.wixsite.com/triouchmano](https://triouchmano.wixsite.com/triouchmano) TRIOUCH’Mano c’est: Une “Douce ambiance” pendant votre repas… Et si vous le souhaitez, taper du pied, reconnaître des morceaux avec leurs “Clins d’oeil” ou vous mettre à danser!! ​Ils vous proposent tout ça en une soirée! L’esprit espiègle et les oreilles grandes ouvertes, Triouch’Mano se balade dans l’univers de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli avec une inventivité remarquable. Les guitares d’Eric Maillet et d’Erik Darmoise taquinent ainsi la clarinette de Samuel Lartisien sur un swing manouche puis se colore aussitôt d’électro. Des compositions originales qui parfois font penser à Massive Attack sur l’aspect électronique ou Caravane Palace pour le côté festif… Equipé d’un dispositif de mise en boucles, la programmation du Looper offre des sonorités industrielles aux répétitions envoutantes et enivrantes.​ Une voix Bluesy et chaude parfois en anglais parfois en français vient ponctuer leur musique. Des textes qui parlent du temps qui passe, d’histoires personnelles, de courts métrages sonores. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Le Modjo, c’est apéro-concert: planches & dîner en terrasse ou bien au chaud, autour d’une petite carte toute fraîche et succulente concoctée par notre super chef ANTO! Participation à la musique: 3€. Renseignements & réservations: 04.42.60.00.60 > Par SMS: 07.69.13.06.23

Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T19:30:00 2022-04-29T23:59:00