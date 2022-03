Triouch’Mano La Grange du clos Ambroise, 12 mars 2022, Miramas.

Samedi 12 Mars, à 18 heures, La Grange du Clos Ambroise invite ses adhérents à l’Assemblée Générale annuelle : Présentation des actions de 2021, des comptes. Et projections pour 2022. Dès 21 heures, à l’issue de l’AG, et après restauration, nous accueillerons Triouch’Mano en concert Trio Touche-à-Tout de l’électro-Jazz-Manouche. L’esprit espiègle et les oreilles grandes ouvertes, Triouch’Mano se balade dans l’univers de Django Reinhardt et de S. Grappelli avec une inventivité remarquable. 2 guitares, 1 clarinette, 1 voix & 1 machine. Des standards, des compositions et des clins d’oeil ! Buvette écolo et restauration sur place PAF (Participation Aux Frais) 5€ + Adhésion à la Grange du clos Ambroise 2022 (montant libre)

La Grange du clos Ambroise 335 chemin de Miramas Vieux à Lunard, 13140 Miramas Miramas Bouches-du-Rhône



