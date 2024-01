Triouch Mano Le Rallumeur d’étoiles Martigues, vendredi 23 février 2024.

Triouch Mano ♫♫♫ Vendredi 23 février, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

Début : 2024-02-23T21:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-23T21:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:30:00+01:00

Les guitares d’Eric Maillet et d’Eric Darmoise taquinent ainsi la clarinette de Samuel Lartisien sur un swing manouche puis se colore aussitôt d’électro.

Des compositions originales qui parfois font penser à Massive Attack sur l’aspect électronique ou Caravane Palace pour le côté festif. Equipé d’un dispositif de mise en boucles, la programmation des machines offrent des sonorités industrielles aux répétitions envoutantes et enivrantes.

Une voix Bluesy et chaude parfois en anglais parfois en français vient ponctuer leur musique. Des textes qui parlent du temps qui passe, d’histoires personnelles, de courts métrages sonores.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/8k2uMXOr9Fs

