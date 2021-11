Triorganik Théâtre de France, 21 juillet 2022, Saint-Christophe-d'Allier.

Triorganik

Théâtre de France, le jeudi 21 juillet 2022 à 21:00

Triorganik est né de la rencontre du leader Joseph Bonneton, violonistes de jazz de la région Rhône Alpes, du batteur Julien Ducruet et du pianiste et organiste Adlane Aliouche, tous trois au conservatoire de Lyon dans le cursus jazz. Joseph Bonneton : violon Adlane Aliouche : orgue Julien Ducruet : batterie Le groupe a eu régulièrement l’occasion de jouer dans divers endroits de la région et de France, tels qu’au Crescent à Mâcon, au Comptoir du Pic au puy en Velay ou encore au Caveau du Chien à 3 pattes à Belleville sur Saône, et sur d’autres scènes de la région Rhône Alpes. Les styles proposés par le trio sont divers, alternants compositions en majorité, parsemé de standards rearrangés, bien que le phare musical du groupe soit le jazz, dans l’influence et la lignée du trio Hlp (Daniel Humair, Eddy Louis et Jean Luc Ponty) en 1968. L’interprétation est mise en avant également avec les influences de Chick Corea, Brad Mehldau, Jean Luc Ponty, Stephane Grapelli ou encore Aaron Parks. Teaser : [https://youtu.be/YD9HflJ_O5I](https://youtu.be/YD9HflJ_O5I) Moonfish (Joseph Bonneton) : [https://www.youtube.com/watch?v=liuMAeNrOaA](https://www.youtube.com/watch?v=liuMAeNrOaA) If I Should Lose You (Ralph Rainger) : [https://youtu.be/kGSsWaT9pKA](https://youtu.be/kGSsWaT9pKA) Valse d’hiver (Joseph Bonneton) : [https://www.youtube.com/watch?v=41e27HPvUZs](https://www.youtube.com/watch?v=41e27HPvUZs)

Adultes : 12€ / Enfants jusqu’à 12 ans : 6€ / Adhésion à l’année obligatoire à l’association Armonia : 3€

Concert Jazz

Théâtre de France Saint-Christophe d’Allier, France Saint-Christophe-d’Allier Haute-Loire



