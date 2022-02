Triophonic / Oni Giri / Elise & Moi + expo Lilas Nagoya Lieu tenu secret, 2 avril 2022, Marseille.

L’association The ReMiLab vous propose, dans un lieu magnifique chargé d’histoire à deux pas du Théâtre de la Criée (Vieux-Port) un triple plateau de la fine fleur du jazz marseillais ! Trois formations aux identités affirmées vous proposeront chacune de découvrir leurs univers originaux. Tout au long de la soirée vous pourrez également admirer les œuvres suspendues de l’artiste Lilas Nagoya. Une buvette et une restauration vous seront proposées sur place. P.A.F 10€ Réservation en ligne obligatoire sur : Renseignements au 06.79.86.77.17 S’agissant d’un lieu privé, l’adresse exacte vous sera communiquée après réservation. 17h30 >>> Ouverture des portes 18h >>> Triophonic : hommage à Julie Andrews Ce trio peu conventionnel vous emmènera par ses choix audacieux entre le jazz de chambre, le swing et les formes ouvertes du Free, toujours dans l’exploitation des possibilités sonores et de la conversation triologique. Une relation d’équilibristes du jazz se joue entre Carl Karoyan (guitare), Matthew Bumgardner (trombone) et Nghia Duong (contrebasse) mêlant l’union et l’imprévu. Ils vous proposent un programme revisitant les grands standards populaires et méconnus interprétés par Julie Andrews dans “Mary Poppins” et “My Fair Lady” faisant partie du Great American Songbook. Carl Karoyan – guitare Matthew Bumgardner – trombone Nghia Duong – contrebasse 19h >>> Oni Giri Autour des compositions et arrangements originaux du pianiste Rémi Denis, le quintet Oni Giri insuffle un jazz actuel mêlant claves rythmiques complexes, mélodies épurées et improvisations électrisantes, dans le sillage d’artistes comme Brad Mehldau, Tigran Hamasyan, Ben Wendel ou encore Taylor Eigsti. Rémi Denis – piano, compositions/arrangements Cleveland Donald – trompette Sai Nagoya – saxophone, ney David Carniel – batterie Damien Boutonnet – contrebasse [https://onigiri.remilab.fr/](https://onigiri.remilab.fr/) 20h >>> Elise & Moi Elise & Moi est un groupe créé en 2019 par la chanteuse et violoniste Elise VASSALLUCCI qui décide de s’entourer de musiciens qu’elle affectionne autant humainement que musicalement. Auteure et compositrice, elle amène le spectateur dans un univers sensible et mystérieux, avec sa voix et ses histoires. A travers des textes illustrés par les arrangements de Pierre au piano et Nghia à la contrebasse, elle raconte des moments de vie qui vous rendront autant euphoriques qu’insomniaques. Elise Vassallucci – chant Pierre Mikdjian – piano Nghia Duong – contrebasse [https://eliseetmoi.net/](https://eliseetmoi.net/) 21h-23h >>> After : venez prendre un verre et partager un beureg ou un daal avec les artistes ! Tout au long de la soirée >>> exposition de Lilas Nagoya

