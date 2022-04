Triomphe des Ecoles de St-Cyr-Coëtquidan Guer Guer Catégories d’évènement: Guer

Guer Morbihan Guer L’origine de cette manifestation traditionnelle remonte à la visite du Duc d’Orléans à Saint-Cyr, le 27 juillet 1834, qui fut marquée par l’exploit de l’élève-officier Lafitte détruisant un tonneau cible au 1er coup de canon. Suite à ce tir exceptionnel, il fut porté en triomphe par ses camarades et, depuis ce jour, tous les ans, est célébré traditionnellement le « Triomphe du tonneau ». De nos jours, les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan sont l’école de formation initiale de tous les officiers de l’armée de Terre et regroupent tous les types de recrutement. Le Triomphe symbolise la fin des études pour les promotions arrivant en fin de scolarité et quittant les écoles. Il associe également les futurs officiers des autres recrutements par la remise de leurs galons en matinée. Quant aux nouvelles promotions, elles reçoivent solennellement leur nom de baptême.

L’édition 2019 (samedi 20 juillet)s’appuiera sur le 75e anniversaire du débarquement. Elle aura pour thème « la Voie de la Liberté », en référence aux bornes placées sur le bord des routes au départ de la Normandie, matérialisant la progression des alliés en direction de la Bretagne et de l’est de la France, mais aussi de la Belgique et du Luxembourg. Cette manifestation, dont l’entrée est gratuite, reste ouverte à tout public.

Inscription obligatoire pour accéder aux écoles (formulaire en ligne).

