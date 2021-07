Pantin La Cité Fertile Pantin Trioman Orchestri La Cité Fertile Pantin Catégorie d’évènement: Pantin

Trioman Orchestri La Cité Fertile, 23 août 2021-23 août 2021, Pantin. Date et horaire exacts : Le lundi 23 août 2021

de 16h à 17h

Le dimanche 29 août 2021

de 17h à 18h

gratuit

Trio de bric à broc pour musique en vrac ! Trioman Orchestri, c’est la rencontre de 3 musiciens atypiques et d’un caddie débordant d’objets glanés (raquettes, bobine de fil du siècle dernier, déambulateur) et de matériaux recyclés (bois, métal, pvc…). « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » d’après le chimiste Antoine Lavoisier ! Pour notre trio, il s’agit également de détecter ce qui peut sonner, puis d’assembler, coller, visser, souder avec beaucoup d’imagination et enfin de tendre l’oreille musicale pour ajuster et accorder selon les lois de l’acoustique. Autant de déchets qui sous les mains des 3 luthiers sauvages deviennent de véritables trésors sonores, à consommer sans modération ! De la berceuse au métal blues, du dub-scotch techno à la valse Pvc David Ghetto, Trioman Orchestri offre, le temps d’un spectacle déjanté et festif, la plus belle des courses à tous les chariots de supermarchés. Vous ne le savez pas encore, mais vous les aimez déjà ! Avec Florence Kraus (Grizz-Li, Shantel…), Jorge De Moura (Grizz-Li…) et Patrick Gigon (La Caravane Passe…) Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations. Spectacles -> Opéra / Musical La Cité Fertile 14 rue Edouard Vaillant Pantin 93500

7 : Aubervillers – Pantin – Quatre Chemins (734m) 5 : Hoche (916m)

Contact : https://citefertile.com 0148430460 contact@citefertile.com Spectacles -> Opéra / Musical Étudiants;Solidaire;Insolite;Musique;En famille;Enfants

