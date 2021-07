Marseille Les jardins de ruffi Bouches-du-Rhône, Marseille Triofonik Les jardins de ruffi Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les jardins de ruffi, le jeudi 22 juillet à 18:00

Triofonik est une formation très originale avec un banjo et deux saxophones (Alto et Baryton). Ces trois musiciens complices, issus de la fanfare Samenakoa, s’amusent à réinventer avec ingéniosité un répertoire de chansons (Bourvil, Brassens, Lio, Brel, Gainsbourg…) et de standards de jazz. En fixe ou en déambulation, en acoustique ou sonorisé, le son de Triofonik est ludique, dynamique, dansant et festif. Alexandre BARETTE : Saxophone Baryton // Arnaud Farcy : Saxophone Alto // Renaud Matchoulian : Banjo Alexandre BARETTE : Saxophone Baryton // Arnaud Farcy : Saxophone Alto // Renaud Matchoulian : Banjo Les jardins de ruffi rue de ruffi Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

