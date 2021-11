Trio Zhourate COMDT, 9 avril 2022, Toulouse.

Trio Zhourate

COMDT, le samedi 9 avril 2022 à 20:30

Trois musiciens, trois univers. Entre interprétation et création, composition et improvisation, ils partagent leurs répertoires d’horizons et de cultures différents. Musiques du Proche-Orient, occitanes et italiennes se mêlent, se tissent et dialoguent pour offrir un répertoire original et trouver, à leur manière, un moyen de faire vivre ensemble des musiques d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, jouées ici et maintenant pour rendre hommage au métissage culturel, poétique, musical et créatif. Nawras Ibrahim, oud ; Clotilde Bellego, violon, voix ; Cinzia Minotti, voix, tambours.

15/10/5€

Le trio Zhourate, en résidence au COMDT, présente leur travail de création : TRAMES

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



