Concert de ZAWIA FAMA trio – Reggae / Gnawa / Rock Les musiciens des ZAWIA FAMA trio venus de Meknès, Alger et Lisbonne, ont posé leurs valises dans un port d’a?ache : Marseille, depuis une dizaine d’années. Leur style s’ancre dans la musique Gnawa qui prend racine dans l’Afrique sub-saharienne ; elle perme?ait, au 18ème siècle, de relater l’histoire de la quête de liberté des esclaves africains. Un cheminement similaire à ceux du blues et des musiques afro caribéennes et brésilienne. Le brassage de la musique Gnawa avec des styles actuels rock, reggae et blues, donne ce goût relevé, épicé même, de ce que les Zawia appellent le ReGnaRock, mélange subTle et détonnant de leur son électro acousTque. Leurs textes en arabe nous racontent une quête de liberté et d’affranchissement des fronTères culturelles. Comme un carnet de voyage mêlant l’ici et l’ailleurs, le passé et le présent ; un témoignage musical et poétque porté par une rythmique transcendante et lumineuse qui permet aux Zawia de communier musicalement et corporellement avec son public. Mise en bouche (et oreilles) : [https://www.youtube.com/watch?v=oD65nysF39E](https://www.youtube.com/watch?v=oD65nysF39E) Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre

Le Rallumeur d'étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES



