Trios Russes. autour de la mouette de TchekhovTrio ZadigCHOSTAKOVITCH Trio n° 1, en do majeur, op. 8TCHAÏKOVSKI Trio en la mineur, op. 50À l’occasion de la programmation de La Mouette, la tragédie de Tchekhov, au Théâtre de la Ville, le Trio Zadig, lauréat de nombreux prix internationaux, interprétera Tchaïkovski et Chostakovitch. Les musiciens (deux Français et un Américain) proposeront ainsi une exploration des tourments de l’âme romantique russe, à travers deux partitions passionnantes : le Trio de Tchaïkovski, monument du répertoire, et l’opus 8 de Chostakovitch, oeuvre de jeunesse au lyrisme marqué par Brahms et Schumann. TRIO ZADIG TRIO ZADIG

LES ABBESSES PARIS 31 rue des Abbesses Paris

À l’occasion de la programmation de La Mouette, la tragédie de Tchekhov, au Théâtre de la Ville, le Trio Zadig, lauréat de nombreux prix internationaux, interprétera Tchaïkovski et Chostakovitch. Les musiciens (deux Français et un Américain) proposeront ainsi une exploration des tourments de l’âme romantique russe, à travers deux partitions passionnantes : le Trio de Tchaïkovski, monument du répertoire, et l’opus 8 de Chostakovitch, oeuvre de jeunesse au lyrisme marqué par Brahms et Schumann.

