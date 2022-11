Trio Yggdrasil

On dit que ses racines relient les mondes ; clin d'œil aux personnalités si tranchées de leurs instruments d'élection : hautbois, basson et harpe. Lyrisme pour le premier, graves envoûtants pour le second, palette sonore de la harpe, dont les notes s'égayent avec une si merveilleuse légèreté… Au programme de ce midi sylvestre, ils nous proposent une suite de compositions actuelles, certaines taillées sur mesure pour les bois de cet ensemble si original. Ebène, palissandre, érable, épicéa, grenadille… Tous vibreront à l'unisson. Et à midi, il sera temps d'ouvrir les feuilles…

