Trio Wolski – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Trio Wolski – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon, 6 avril 2023, Bouguenais. 2023-04-06

Horaire : 20:30

Gratuit : non 4 € à 17 € / Gratuit pour les moins de 10 ans BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h) Musique folk scandinave Formés à l’Académie de Musique de Malmö (Suède), les trois artistes du Trio Wolski incarnent le dynamisme impressionnant de la jeune scène trad’ et folk scandinave. Leur musique est virtuose, entraînante, croisant les influences traditionnelles scandinaves et une culture musicale indéniable. L’improvisation vient chatouiller une composition de Bartók, une polska de leur cru se teinte d’une douce mélancolie… L’équilibre entre le cistre, le violon et l’accordéon permet de larges variations d’intensité ; par le plaisir de jouer, les artistes proposent un concert incarné, rayonnant. Le Trio Wolski est lauréat des European Folk Music Awards 2019 en Allemagne. Hanna Blomberg : violon / Petter Ferneman : accordéon / Kristian Wolski : cistre Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais 44340

https://lenouveaupavillon.com/agenda/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre Marcet / Nouveau Pavillon Adresse Rue Célestin Freinet Ville Bouguenais lieuville Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Departement Loire-Atlantique

Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouguenais/

Trio Wolski – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon 2023-04-06 was last modified: by Trio Wolski – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon 6 avril 2023 Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Nantes

Bouguenais Loire-Atlantique