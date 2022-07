Trio Wanderer, 22 octobre 2022, .

Trio Wanderer



2022-10-22 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-22

20 38 Le Trio Wanderer a été distingué par les Victoires de la musique à trois reprises comme meilleur ensemble instrumental.



Célébré par la presse pour un jeu d’une extraordinaire sensibilité et d’une virtuosité éblouissante ainsi qu’une complicité presque télépathique, le Trio Wanderer est devenu, au fil des ans, une formation incontournable de la scène musicale internationale.



Pour illustrer l’une des formes les plus parfaites du répertoire de la musique de chambre, le Trio Wanderer propose un programme en hommage à l’année César

Franck.



Programme :

Franck | Liszt | Saint-Saëns



Les Soirées Musicales du Pharo

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille.

[Durée 1h30 avec entracte – Salle La Major]

Pour le second concert de notre seconde saison de musique de chambre au Palais du Pharo, nous avons le plaisir d’inviter le Trio Wanderer, distingué comme meilleur ensemble instrumental à plusieurs reprises lors des Victoires de la Musique Classique.

Le Trio Wanderer a été distingué par les Victoires de la musique à trois reprises comme meilleur ensemble instrumental.



Célébré par la presse pour un jeu d’une extraordinaire sensibilité et d’une virtuosité éblouissante ainsi qu’une complicité presque télépathique, le Trio Wanderer est devenu, au fil des ans, une formation incontournable de la scène musicale internationale.



Pour illustrer l’une des formes les plus parfaites du répertoire de la musique de chambre, le Trio Wanderer propose un programme en hommage à l’année César

Franck.



Programme :

Franck | Liszt | Saint-Saëns



Les Soirées Musicales du Pharo

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille.

[Durée 1h30 avec entracte – Salle La Major]

dernière mise à jour : 2022-07-07 par