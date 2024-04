TRIO VOCAL SAMÎA Salle du Cuvier Artigues-près-Bordeaux, jeudi 2 mai 2024.

TRIO VOCAL SAMÎA Jeudi 2 mai, 20h30 Salle du Cuvier Tarif plein 13€ / Abonnés Rocher de Palmer 10€ / – 12 ans 6€ / Carte Jeunes : Gratuit

Samaïa, ce sont trois voix qui se frôlent sans jamais se toucher.

Solidement ancrées dans la terre, leurs timbres chauds et nébuleux tissent, célèbrent, pleurent et réinventent des histoires immémoriales venues du monde entier.

Elles vous emportent dans un tourbillon d’harmonies, d’accents de langues bigarrées enchainant les joies et les tristesses du monde.

Des fragilités de l’a capella surgit une émotion puissante et douce, que le cœur peut entendre.

Salle du Cuvier Avenue de l’Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 38 50 50 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lerocherdepalmer.fr/agenda/1277-samaia?session=1277 »}]

@Oryminie