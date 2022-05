Trio Vocal Les Itinérantes – dimanche 12 juin 2022, 12 juin 2022, .

Trio Vocal Les Itinérantes – dimanche 12 juin 2022

2022-06-12 – 2022-06-12

EUR 10 12 SAISON CULTURELLE PRIEURE DE MARAST – DIMANCHE 12 JUI nTrio vocal les Itinérantes D’UNE TERRE A L’AUTRE Voyage musical et poétique a capella. nTrois femmes, trois musiciennes, trois voyageuses… 30 langues, 11 styles musicaux, 9 siècles de musique, 50 bougies ! Au programme : Les Itinérantes vous embarquent dans une épopée à travers les siècles, en plus de 30 langues différentes. Du plain-chant Médiéval à Michel Legrand, elles explorent un large répertoire a capella (sans instrument de musique) et leurs trois voix vous guident à travers des terres familières ou inconnues, dans un voyage où les époques s’entremêlent et les frontières se dissipent. Imperceptiblement, le spectateur devient alors l’acteur de son propre voyage… Organisateur : Culture 70 Tarif : 12 € – 10 € (adhérents des Amis du Prieuré et Culture 70) – gratuit (-12 ans)

https://bit.ly/39RrCox

