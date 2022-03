Trio Verano Melting Pot Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les soirées Live du Melting Pot :Trio Verano Le trio Verano vous propose un voyage musical autour d’Astor Piazzolla, avec des arrangements pour flûte (Aurélie FERY), violon (Aurore BILLARD) et piano (Caroline ROVERE). Live de 20h à 22h Entrée libre

♫♫♫ Melting Pot 40 Rue des 3 Rois, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

