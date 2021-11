Trio Van Baerle Théâtre de la Ville – Abbesses, 11 juin 2022, Paris.

Jeunesse virtuose

MOZART Trio en sol majeur, K. 496

BRAHMS Trio en ut mineur, op.101

CHAUSSON Trio en sol mineur, op. 3

Il ne faut manquer sous aucun prétexte le premier concert au Théâtre de la Ville de l’un des ensembles les plus en vue de la période actuelle, le Trio Van Baerle. Fondé en 2004 au Conservatoire d’Amsterdam, le Trio se distingue en remportant en 2011 le premier prix et le prix du public au Concours international de musique de chambre de Lyon et au Concours Vriendenkrans, ainsi que le second prix et le prix du public au prestigieux Concours international de l’ARD à Munich. Leur talent sera mis au service de trois grandes pages de la musique de chambre: le touchant Trio K. 496 de Mozart, le puissant Trio op. 101 de Brahms et le poétique Trio op. 3 de Chausson, les deux dernières oeuvres – représentatives de la musique romantique allemande et française – étant quasiment contemporaines.

