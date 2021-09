Marseille LA SALLE,ATELIER ROUVIERE Bouches-du-Rhône, Marseille TRIO TONY PETRUCCIANI LA SALLE,ATELIER ROUVIERE Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le samedi 9 octobre à 19:00

TRIO TONY PETRUCCIANI JAZZ Tony Petrucciani vous invite au plaisir d’une musique de jazz en pleine maturité. Influencé par les plus grands tel que Wes Montgomery, Tal Farlow, Joe Pass. Tony Petrucciani est reconnu pour ses chorus et son swing. Avec son groupe de caractère dont la magie entre les musiciens, nous plonge dans une symbiose musicale. Avec Tony PETRUCCIANI (guit), Elie PORTAL (p), Louis PETRUCCIANI(bass) **************************************** L’Atelier Rouvière / Uscrm 83 bd du Redon / 13009 Marseille A l’entrée à droite de La Rouvière Bâtiment en bois PAF : 12€ – gratuit pour les -12 ans Réservations 04 91 82 16 04 / [uscrm.accueil@gmail.com](mailto:uscrm.accueil@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T19:00:00 2021-10-09T21:00:00

