Le Rallumeur d’étoiles, le vendredi 4 février à 21:00

Chevauchant allègrement la Méditerranée, le Trio Tinfa tisse ses délicates passerelles sonores entre les rives avec des textes poétiques en arabe et en français, où s’entrelacent les rythmiques de derbouka les lignes mélodiques d’un accordéon chromatique traditionnel et celles d’un alto virtuose.

♫♫♫ Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône

2022-02-04T21:00:00 2022-02-04T23:00:00

