TRIO TERRIEN + SUNSCAPE, 29 avril 2022, .

TRIO TERRIEN + SUNSCAPE

2022-04-29 21:00:00 – 2022-04-29

Le Trio Terrien propose un jazz spacieux, ouvert et singulier. À la croisée du post bop des années 60, de la pop et des langages atonaux, ces 3 musiciens savent jouer avec retenue ou nous amener avec fougue dans leur voyage narratif, au fil de tableaux servis par une écriture audacieuse.

Sunscape, paysage solaire, univers partagé entre ciel et mer, est le fruit de la rencontre d’Emmanuel Beer et Jules Le Risbé. Rapidement rejoints par Thomas Doméné à la batterie, Sunscape explore les sons des claviers « vintage » de manière toute personnelle. La voix puissante de Valentina Del Giudice, mûrie sous le soleil de Naples, vient enrichir leur répertoire de compositions ancrées dans le jazz, la soul et le rock.

Rendez-vous au Taquin pour assister à deux concerts de jazz !

