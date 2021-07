Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies, Drôme Trio Stimmung – Festival d’été Sérénades en Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Trio Stimmung – Festival d’été Sérénades en Baronnies Buis-les-Baronnies, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Buis-les-Baronnies. Trio Stimmung – Festival d’été Sérénades en Baronnies 2021-07-15 – 2021-07-15 ZA Lapalun Théâtre de verdure

Buis-les-Baronnies Drôme EUR 15 15 Raphaël Chrétien- violoncelle

Christophe Giovaninetti – violon

Michaël Levinas – piano



Au programme :

BEETHOVEN trio op 70 n°2

SCHUBERT trio « notturno » D897

Pause

BRAHMS trio op 87 n°2 +33 4 75 28 23 18 http://www.serenadesenbaronnies.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-23 par

