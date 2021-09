Saint-Dizier Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Trio Sōra Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Théâtre de Saint-Dizier, le mercredi 15 décembre à 20:30

Régulièrement invité à se produire sur des scènes prestigieuses telles que le Wigmore Hall de Londres, la Beethoven-Haus de Bonn, la Philharmonie de Paris, l’Auditorium du Louvre, la Folle Journée de Nantes ou encore le Festival d’Aix-en- Provence, le Trio Sōra est un ensemble charismatique reconnu pour ses interprétations audacieuses. Trois pionnières des siècles passés face à trois compositrices contemporaines : tel est le programme de cette soirée 100% féminine conçue par La Belle Saison et le Trio Sōra. Le paysage musical contemporain est présenté dans toute sa richesse et sa diversité, du récit imagé de Kelly-Marie Murphy jusqu’au road-trip mélodico-rythmique de Camille Pépin. Présenté ici en création française, le très lyrique Postscriptum de Lera Auerbach tend la main aux compositrices de jadis ; son œuvre fait écho au chant des archets de Mel Bonis. Quant à Fanny Mendelssohn et Lili Boulanger, elles montrent déjà toute leur inventivité : la première dans un Trio opus 11 très développé, la seconde en expérimentant deux pièces radicalement différentes… à partir du même thème ! Billetterie (à partir du 18 septembre à 9h): Guichet des Fuseaux À la médiathèque de Wassy Billetterie en ligne en cliquant sur “Acheter” Sur place avant l’entrée en salle Points de vente habituels : les e-billetteries Digitick, TicketMaster, leurs points de vente affiliés (E. Leclerc, Cora, Auchan, Cultura, Carrefour, etc.) et FNAC.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier

2021-12-15T20:30:00 2021-12-15T22:00:00

