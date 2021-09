Trio Sora Chapelle du Méjan, 13 mars 2022, Arles.

**Trio Sora** Fanny Mendelssohn : _Trio avec piano en ré mineur_ Mel Bonis : _Soir et matin, pour trio avec piano_ Lili Boulanger : _D’un soir triste, D’un matin de Printemps_ Camille Pépin : _The road not taken_ Kelly-Marie Murphy : _Give me Phoenix wings to fly_ Lera Auerbach : _Postscriptum_ (création mondiale) Trois pionnières des siècles passés face à trois compositrices contemporaines, dans l’interprétation du trio de femmes le plus engagé de sa génération : tel est le programme de cette soirée 100% féminine conçue par La Belle Saison et le Trio Sora. Le paysage musical contemporain est présenté dans toute sa richesse et sa diversité : dans Give me Phoenix wings to fly, la compositrice canadienne Kelly-Marie Murphy déploie un langage imagé autour du cycle de l’oiseau mythique, depuis sa danse enflammée jusqu’à la résurrection en passant par le silence des cendres. La poésie de la Française Camille Pépin est plus abstraite, traçant deux sentiers musicaux à la fois dans The Road Not Taken : suivrez-vous le rythme ou le chant ? La question ne se pose pas dans Postscriptum de la Russe Lera Auerbach, présenté ici en création française. Cet intermède résolument lyrique semble tendre la main aux compositrices de jadis. On trouve en effet déjà chez Mel Bonis cette façon de faire chanter les archets sans retenue. Les deux autres pionnières du passé montrent toute leur inventivité : avec son Trio opus 11 en quatre mouvements ambitieux, Fanny Mendelssohn se hisse au niveau des plus grands, bousculant les formes et les usages. Quant à Lili Boulanger, première compositrice à remporter le Prix de Rome en 1913, elle laisse un diptyque original : conçus à partir du même thème présenté dans deux caractères radicalement opposés, ses trios sont les deux faces d’une seule et même pièce. __________________________________ Coproduction La Belle Saison Le Ministère de la Culture – Direction Générale de la Création Artistique – et la Fondation Daniel et Nina Carasso soutiennent le programme d’éducation artistique et culturelle de La Belle Saison. Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de La Belle Saison. La Fondation d’entreprise Safran pour la musique soutient La Belle Saison dans l’accompagnement des jeunes talents. La Sacem, la Spedidam et l’Adami soutiennent l’activité et les projets de de La Belle Saison.

Trois pionnières des siècles passés face à trois compositrices contemporaines, dans l’interprétation du trio de femmes le plus engagé de sa génération : quel programme pour cette soirée 100% féminine!

