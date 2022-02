Trio Shourate Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT), le samedi 9 avril à 20:30

### Trames – Restitution de résidence **Trois musiciens, trois univers.** Entre interprétation et création, composition et improvisation, ils partagent leurs répertoires d’horizons et de cultures différents. Musiques du Proche-Orient, occitanes et italiennes se mêlent, se tissent et dialoguent pour offrir un répertoire original et trouver, à leur manière, un moyen de faire vivre ensemble des musiques d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, jouées ici et maintenant pour rendre hommage au métissage culturel, poétique, musical et créatif. _Nawras Ibrahim, oud ; Clotilde Bellego, violon, voix ; Cinzia Minotti, voix, tambours_ ### Plus d’infos //www.youtube.com/embed/Yd2gRuz5E8o [Site du Comdt ](https://www.comdt.org/evenement/trio-zhourate/) ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 9 avril à 20h30 * Ouverture des portes à 20h * Réservation au 05 34 51 28 38 ou à [contact@comdt.org](mailto:contact%40comdt.org)

De 5 € à 15 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Culture Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) 5 Rue du Pont de Tounis, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T22:30:00

