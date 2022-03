Trio Saxos Clarinette basse Carrouges, 3 avril 2022, Carrouges.

Trio Saxos Clarinette basse Le Chapitre, CS80005 D16 Carrouges

2022-04-03 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-12 Le Chapitre, CS80005 D16

Carrouges Orne Carrouges

Thomas Dhuvettere, saxophoniste et enseignant s’entoure de deux musiciens d’orchestre très talentueux : Guillaume Pernes, saxophoniste ténor solo à la l’orchestre de la garde républicaine et clarinette basse et Didier Pernoit, clarinette basse solo l’orchestre philharmonique pour servir un programme de musique de chambre original. On pourra ainsi entendre des transcriptions d’oeuvres allant du répertoire du baroque au XXe siècle, de Vivaldi à Piazzola, en passant par Schubert, Hadn ou Borodine.

Thomas Dhuvettere, saxophoniste et enseignant s’entoure de deux musiciens d’orchestre très talentueux : Guillaume Pernes, saxophoniste ténor solo à la l’orchestre de la garde républicaine et clarinette basse et Didier Pernoit, clarinette basse solo…

Thomas Dhuvettere, saxophoniste et enseignant s’entoure de deux musiciens d’orchestre très talentueux : Guillaume Pernes, saxophoniste ténor solo à la l’orchestre de la garde républicaine et clarinette basse et Didier Pernoit, clarinette basse solo l’orchestre philharmonique pour servir un programme de musique de chambre original. On pourra ainsi entendre des transcriptions d’oeuvres allant du répertoire du baroque au XXe siècle, de Vivaldi à Piazzola, en passant par Schubert, Hadn ou Borodine.

Le Chapitre, CS80005 D16 Carrouges

dernière mise à jour : 2022-02-09 par