Trio sans frontières Dorlisheim, dimanche 14 avril 2024.

Trio sans frontières Dorlisheim Bas-Rhin

Les trois musiciens, issus de différentes cultures européennes, défendent avec la même passion le répertoire chambriste.

Célébrer la musique de chambre, voilà la raison d’être du Trio sans frontières.

Les trois musiciens, issus de différentes cultures européennes, défendent avec la même passion le répertoire chambriste.

Oriana Kurteshi chanteuse, Laurent Will clarinettiste et Marija Aupy pianiste, tous trois concertistes, se produisent régulièrement sur les scènes françaises et internationales, en Europe, en Asie et aux USA.

Ils unissent leurs voix et instruments pour l’occasion en explorant les œuvres de la musique autrichienne et française. C’est à travers différentes combinaisons de duos et trio qu’ils refont vivre les harmonies de Schubert, Mahler, Massenet et Poulenc.

L’arc ainsi dessiné entre ces deux pays est un message d’union et de paix, un hymne pour chanter l’Europe et ses peuples. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14 18:30:00

2 rue de l »Eglise

Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est haas.lionel@sfr.fr

L’événement Trio sans frontières Dorlisheim a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig