Trio Rituel Le cri du port Marseille 3e Arrondissement, jeudi 14 mars 2024.

Retrouvez « Trio Rituel » au Cri du Port.

Le groupe Rituel est un trio à corde créé en 1990 par le guitariste Paul Pioli et le violoniste Frédéric Tari rejoints en 1993 par le guitariste Jean-Marie, tous trois compositeurs et instrumentistes aguerris.

D’emblée, les trois musiciens s’entendent à merveille. Se retrouvant sur une approche actuelle du jazz, ils partagent une même sensibilité artistique pour l’improvisation, la mélodie et la recherche sonore, mais aussi pour le cinéma, l’image et une certaine relation poétique à la vie.



Très vite se dessine une musique originale, intuitive et ludique, basée sur l’improvisation et l’interaction constante des instruments, un peu comme si l’on assistait à une fugue de Bach qui s’inventerait au fur et à mesure.

Portée par un moteur rythmique permanent, la musique du groupe déploie au fil des compositions des paysages sonores variés où alternent tendresse et violence, autoroutes balisées et bifurcations surprises, climats oniriques et groove implacable. Le choix d’un son proche de l’acoustique, d’un jeu épuré, de musiques revisités et de compositions originales achèvent de créer l’univers musical unique de Rituel.



On y retrouve l’influence des « standards » du jazz, de musiciens emblématiques comme Jim Hall, Bill Frisell, Jean-Luc Ponty ou Didier Lockwood, de la chanson française et américaine, mais aussi des « musiques du monde » qu’ont beaucoup fréquentées les musiciens Jean-Marie Frédéric et Frédéric Tari.



Les musiciens

Jean-Marie Frédéric guitare, composition

Paul Pioli guitare, composition

Frédéric Tari violon, composition .

Début : 2024-03-14 14:30:00

fin : 2024-03-14

Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

