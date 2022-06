TRIO PUKU PUKU CHANT SACRÉ DES ANDES ET MUSIQUE DE BRETAGNE Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

TRIO PUKU PUKU CHANT SACRÉ DES ANDES ET MUSIQUE DE BRETAGNE Le Croisic, 17 août 2022, Le Croisic. TRIO PUKU PUKU CHANT SACRÉ DES ANDES ET MUSIQUE DE BRETAGNE

2 quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc Le Croisic Loire-Atlantique Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo

2022-08-17 – 2022-08-17

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo

Le Croisic

Loire-Atlantique Trio Puku Puku

« Chant sacré des Andes et musique de Bretagne » Présentation du Trio Puku Puku : « Chant sacré des Andes et musique de Bretagne » pour un dialogue inédit entre les cultures andine et celtique avec comme invitée internationale la soprano colorature SylviaFalcón, venue spécialement du Pérou pour l’occasion, Clotilde Trouillaud à la harpe celtique et Erwann Tobie à l’accordéon diatonique.

Un événement programmé dans le cadre de la saison culturelle et artistique internationale SEL PÉROU ! Co-organisation: Ville du Croisic, Musée des marais salants – Cap Atlantique et Piaf productions. Tout public – durée : 1 h

Photographies Sylvia Falcon – Clotilde Trouillaud (©Sylvain Rocaboy) – Erwann Tobie (©Xavier Guéné). Trio Puku Puku

« Chant sacré des Andes et musique de Bretagne » Présentation du Trio Puku Puku : « Chant sacré des Andes et musique de Bretagne » pour un dialogue inédit entre les cultures andine et celtique avec comme invitée internationale la soprano colorature SylviaFalcón, venue spécialement du Pérou pour l’occasion, Clotilde Trouillaud à la harpe celtique et Erwann Tobie à l’accordéon diatonique.

Un événement programmé dans le cadre de la saison culturelle et artistique internationale SEL PÉROU ! Co-organisation: Ville du Croisic, Musée des marais salants – Cap Atlantique et Piaf productions. Tout public – durée : 1 h

Photographies Sylvia Falcon – Clotilde Trouillaud (©Sylvain Rocaboy) – Erwann Tobie (©Xavier Guéné). Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo Le Croisic

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Other Lieu Le Croisic Adresse Le Croisic Loire-Atlantique Salle Jeanne d'Arc 2 quai du Lénigo Ville Le Croisic lieuville Salle Jeanne d'Arc 2 quai du Lénigo Le Croisic Departement Loire-Atlantique

Le Croisic Le Croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-croisic/

TRIO PUKU PUKU CHANT SACRÉ DES ANDES ET MUSIQUE DE BRETAGNE Le Croisic 2022-08-17 was last modified: by TRIO PUKU PUKU CHANT SACRÉ DES ANDES ET MUSIQUE DE BRETAGNE Le Croisic Le Croisic 17 août 2022 2 quai du Lénigo salle Jeanne d'Arc Le Croisic Loire-Atlantique

Le Croisic Loire-Atlantique