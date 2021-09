Marseille Centre socioculturel Roy d'Espagne Bouches-du-Rhône, Marseille trio PETRUCCIANI Centre socioculturel Roy d’Espagne Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Concert de jazz présenté par le trio PETRUCCIANI Billetterie : 10€ sur réservation / 13€ sur place. Pour toute information se renseigner à l’accueil du centre ou au 04 91 73 39 82

Centre socioculturel Roy d'Espagne 16 allée albeniz, 13008 Marseille

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:30:00

