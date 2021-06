Trio Pantoum, piano, violon et violoncelle Le Buisson-de-Cadouin, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Le Buisson-de-Cadouin.

Trio Pantoum, piano, violon et violoncelle 2021-07-09 18:00:00 – 2021-07-09 avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Le Buisson-de-Cadouin

Hugo Meder (violon), Bo-Geun Park (violoncelle) et Virgile Roche (piano) ont fondé le Trio Pantoum en 2016, à l’orée de leur parcours au CNSMD de Paris. Développant rapidement une complicité exceptionnelle sur scène et en dehors, ces jeunes et brillants musiciens ont ainsi pu donner corps à leur passion commune pour la musique de chambre, et entamer la difficile recherche de l’équilibre entre une parfaite cohésion musicale, et la mise en valeur de la personnalité artistique de chacun.

Sous la direction d’Emmanuelle Bertrand et Michaël Hentz, ils ont alors entamé un travail approfondi du répertoire de la musique de chambre pour cordes et piano, qu’ils ont eu la chance de poursuivre dans la prestigieuse classe du Trio Wanderer au CRR de Paris entre 2018 et 2020, et dans celle de Claire Désert et Ami Flammer au CNSMDP depuis 2019.

Hugo Meder (violon), Bo-Geun Park (violoncelle) et Virgile Roche (piano) ont fondé le Trio Pantoum en 2016, à l’orée de leur parcours au CNSMD de Paris. Développant rapidement une complicité exceptionnelle sur scène et en dehors, ces jeunes et brillants musiciens ont ainsi pu donner corps à leur passion commune pour la musique de chambre, et entamer la difficile recherche de l’équilibre entre une parfaite cohésion musicale, et la mise en valeur de la personnalité artistique de chacun.

Sous la direction d’Emmanuelle Bertrand et Michaël Hentz, ils ont alors entamé un travail approfondi du répertoire de la musique de chambre pour cordes et piano, qu’ils ont eu la chance de poursuivre dans la prestigieuse classe du Trio Wanderer au CRR de Paris entre 2018 et 2020, et dans celle de Claire Désert et Ami Flammer au CNSMDP depuis 2019.

+33 5 53 23 86 22

Hugo Meder (violon), Bo-Geun Park (violoncelle) et Virgile Roche (piano) ont fondé le Trio Pantoum en 2016, à l’orée de leur parcours au CNSMD de Paris. Développant rapidement une complicité exceptionnelle sur scène et en dehors, ces jeunes et brillants musiciens ont ainsi pu donner corps à leur passion commune pour la musique de chambre, et entamer la difficile recherche de l’équilibre entre une parfaite cohésion musicale, et la mise en valeur de la personnalité artistique de chacun.

Sous la direction d’Emmanuelle Bertrand et Michaël Hentz, ils ont alors entamé un travail approfondi du répertoire de la musique de chambre pour cordes et piano, qu’ils ont eu la chance de poursuivre dans la prestigieuse classe du Trio Wanderer au CRR de Paris entre 2018 et 2020, et dans celle de Claire Désert et Ami Flammer au CNSMDP depuis 2019.

Hugo Meder (violon), Bo-Geun Park (violoncelle) et Virgile Roche (piano) ont fondé le Trio Pantoum en 2016, à l’orée de leur parcours au CNSMD de Paris. Développant rapidement une complicité exceptionnelle sur scène et en dehors, ces jeunes et brillants musiciens ont ainsi pu donner corps à leur passion commune pour la musique de chambre, et entamer la difficile recherche de l’équilibre entre une parfaite cohésion musicale, et la mise en valeur de la personnalité artistique de chacun.

Sous la direction d’Emmanuelle Bertrand et Michaël Hentz, ils ont alors entamé un travail approfondi du répertoire de la musique de chambre pour cordes et piano, qu’ils ont eu la chance de poursuivre dans la prestigieuse classe du Trio Wanderer au CRR de Paris entre 2018 et 2020, et dans celle de Claire Désert et Ami Flammer au CNSMDP depuis 2019.

Trio pantoum