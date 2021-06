Marseille Inga des Riaux (vieux gréement) Bouches-du-Rhône, Marseille TRIO PALLAVICINI Inga des Riaux (vieux gréement) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Inga des Riaux (vieux gréement), le dimanche 4 juillet à 17:00

Le Trio Pallavicini à bord de l’Inga des Riauc avec : Bastien Pallavicini au piano, Jean Marie Pallavicini à la basse et au chant et Claude Malet à la batterie. Nous alternerons morceaux instrumentaux et morceaux chantés. ​Au programme, les grands standards « piano, basse, batterie »…ainsi que les incontournables de Claude Nougaro, Paolo Conté, Serge Gainsbourg… au service d’une musique festive et débonnaire à mettre entre toutes les oreilles pour passer une soirée de partage avec des musiciens qui s’en donnent à cœur joie. RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 par Mail [contact@ingadesriaux.com](mailto:contact@ingadesriaux.com) 20€/pers : Place-concert avec 1 boisson Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 16h30 / Concert de 17h00 à 20h00

20€ (avec une boisson)

♫JAZZ♫ Inga des Riaux (vieux gréement) 175 plage de l’Estaque, Cale de mise à l’eau,13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhone

2021-07-04T17:00:00 2021-07-04T20:00:00

