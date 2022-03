Trio Neuburger – Nemtanu – Korniluk Centre culturel Dourdan Catégories d’évènement: Dourdan

Trio Neuburger – Nemtanu – Korniluk

Centre culturel, le dimanche 13 mars

Centre culturel, le dimanche 13 mars à 17:00

Jean-Frédéric Neuburger – piano Sarah Nemtanu – violon Grégoire Korniluk – violoncelle Après avoir été ovationnée à l’église de Dourdan lors d’un récital en 2019, la violoniste Sarah Nemtanu, violon solo de l’Orchestre National de France, revient dans notre ville accompagnée de ses amis le pianiste Jean-Frédéric Neuburger et le violoncelliste Grégoire Korniluk, musiciens de renommée internationale. Aujourd’hui, leur trio part investir les grandes salles de musique de chambre, avec en tête ce beau rôle : celui d’offrir des interprétations toujours renouvelées au public, et de mettre en résonance tout ce que le répertoire du Trio avec piano peut avoir d’actuel pour les musiciens de leur génération. Ils nous proposent trois magnifiques œuvres du répertoire : un trio de Mozart, le trio « Les esprits » de Beethoven et le trio opus 99 de Schubert.

Tarifs : 16 €, 8 €, 4 €

Concert piano – violon – violoncelle
Centre culturel rue des vergers Saint Jacques 91410 Dourdan

2022-03-13T17:00:00 2022-03-13T18:00:00

