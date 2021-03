Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique TRIO MUSIQUE ET CHANTS CORSE, ITALIEN ET IRLANDAIS Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique

TRIO MUSIQUE ET CHANTS CORSE, ITALIEN ET IRLANDAIS, 18 août 2021-18 août 2021, Les Moutiers-en-Retz. TRIO MUSIQUE ET CHANTS CORSE, ITALIEN ET IRLANDAIS 2021-08-18 21:00:00 – 2021-08-18 21:00:00 Route de l’Abbaye Chapelle de Prigny

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Johan-Génin Brandt chant, Agnès Moulin harpe, Yunus Ornek laud et saz. http://www.lesmercredisdeprigny.fr/ Johan-Génin Brandt chant, Agnès Moulin harpe, Yunus Ornek laud et saz.

Détails Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Les Moutiers-en-Retz Adresse Route de l'Abbaye Chapelle de Prigny Ville Les Moutiers-en-Retz