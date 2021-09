Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Trio Musica Barocca Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

Trio Musica Barocca Joué-lès-Tours, 19 septembre 2021, Joué-lès-Tours. Trio Musica Barocca 2021-09-19 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire L’association Joué-lès-Orgues organisera un concert avec entrée libre le dimanche 19 septembre à 16h dans l’église St Pierre St Paul, et ce dans le strict respect des mesures sanitaires.

L’Ensemble Musica Barocca nous propose un concert où l’interprétation d’airs de musique baroque fera écho à la lecture de textes antiques.

Ainsi vous entendrez des airs de Monteverdi, Purcell, Rameau Haendel associés à des textes de Virgile Euripide Catulle…

Vous êtes invités à cette manifestation où nous aurons le plaisir de vous tenir informés de l’avancement de notre projet de construire un orgue dans l’église St Pierre St Paul de Joué-lès-Tours. L’association Joué-lès-Orgues organisera un concert avec entrée libre le dimanche 19 septembre à 16h dans l’église St Pierre St Paul, et ce dans le strict respect des mesures sanitaires. https://joue-les-orgues.assoconnect.com/ L’association Joué-lès-Orgues organisera un concert avec entrée libre le dimanche 19 septembre à 16h dans l’église St Pierre St Paul, et ce dans le strict respect des mesures sanitaires.

L’Ensemble Musica Barocca nous propose un concert où l’interprétation d’airs de musique baroque fera écho à la lecture de textes antiques.

Ainsi vous entendrez des airs de Monteverdi, Purcell, Rameau Haendel associés à des textes de Virgile Euripide Catulle…

Vous êtes invités à cette manifestation où nous aurons le plaisir de vous tenir informés de l’avancement de notre projet de construire un orgue dans l’église St Pierre St Paul de Joué-lès-Tours. joué lès orgues dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Autres Lieu Joué-lès-Tours Adresse Ville Joué-lès-Tours lieuville 47.35184#0.66139