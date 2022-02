Trio Maria Robin Lieu tenu secret, 25 février 2022, Marseille.

Lieu tenu secret, le vendredi 25 février à 20:30

Concert exceptionnel du Trio Maria Robin en plein centre de Marseille, dans un lieu unique et magnifique dont l’adresse exacte ne vous sera communiquée qu’après la réservation. Moment magique en perspective… Jauge limitée. Pensez à réserver. Avec Maria Robin – chant, danse, composition Steven Fougères – guitare, composition François Poulain – accordéon, composition Mon ivresse est une création musicale originale articulée autour des compositions en français de la chanteuse et danseuse Maria Robin. Elle invite à découvrir une chanson francophone poétique et organique aux accents métissés, qui puise son inspiration dans les cultures populaires de la grande Méditerranée (de l’Andalousie à l’Asie Centrale en passant par l’Afrique du Nord). Cette nouvelle formation en trio avec Steven Fougères (guitare) et François Poulain (accordéon) dévoile les compositions de Maria Robin sous un nouveau jour, plus intime, plus personnel et plus riche. La part belle est faite aux instrumentistes solistes qui, loin de se contenter d’accompagner le chant, tissent avec celui-ci une véritable histoire à trois voix où l’improvisation et le dialogue sont au coeur du discours. Guitare, voix et accordéon s’unissent et s’affrontent avec intensité, au service des textes et de l’émotion. Un univers poétique et singulier, un son organique et actuel qui puise dans ses racines , mon ivresse en trio est le reflet d’un imaginaire sensible conté à trois voix mais dans un seul souffle pour mieux vous atteindre et vous faire chavirer l’oreille et l’âme. SECRET PLACE Secteur Vieux Port – La Criée 13007 Marseille (Adresse exacte communiquée après réservation) Ouverture des portes : 20h Concert: 20h30 Réservations: [jeanchriborn@yahoo.fr](mailto:jeanchriborn@yahoo.fr)/ 06 25 02 36 79 Tarif : 10€ Adhésion lieu : 2€

