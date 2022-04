Trio Maresz-Fauvet-Besson Les Vallées de la Vanne Les Vallées de la Vanne Catégories d’évènement: Les Vallées de la Vanne

Trio Maresz-Fauvet-Besson Les Vallées de la Vanne, 22 avril 2022, Les Vallées de la Vanne. Trio Maresz-Fauvet-Besson Maquis de Vareilles 2, rue de l’Erable Les Vallées de la Vanne

2022-04-22 21:00:00 – 2022-04-23 22:00:00 Maquis de Vareilles 2, rue de l’Erable

Les Vallées de la Vanne Yonne Les Vallées de la Vanne EUR Roman Maresz au piano, Vincent Fauvet à la batterie et Guy Besson à la contrebasse donneront un concert-hommage en l’honneur du pianiste Per Aage Brandt, bien connu dans la région. contact@lemaquisdevareilles.fr +33 3 86 88 31 15 https://lemaquisdevareilles.fr/ Roman Maresz au piano, Vincent Fauvet à la batterie et Guy Besson à la contrebasse donneront un concert-hommage en l’honneur du pianiste Per Aage Brandt, bien connu dans la région. Maquis de Vareilles 2, rue de l’Erable Les Vallées de la Vanne

