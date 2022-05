Trio Les Harmonies Barbares – Circuit des chapelles Lanvellec Lanvellec Catégories d’évènement: 22420

Lanvellec

Trio Les Harmonies Barbares – Circuit des chapelles Lanvellec, 31 juillet 2022, Lanvellec.

2022-07-31

Lanvellec 22420 Lanvellec « Disfrutar » Un voyage surprenant dans les contrées musicales et poétiques d’Espagne, grâce à la rencontre improbable des instruments. Ingrid Blasco à la vielle à roue, Kristina Kuusisto au bandonéon et Mathias Mantello au daf, tambour, udu, darbuka, crotales.

