.Tout public. gratuit Trio Lazuli : Marina Saiki (piano), Anna-Li Hardel (violon) et Romane Bestautte (violoncelle) Le trio Lazuli, composé de Marina Saiki (piano), Anna-Li Hardel (violon) et Romane Bestautte (violoncelle) est né d’une forte complicité musicale et d’une passion commune pour la musique de chambre. Soutenues par Jean-Marc Phillips, Jérôme Pernoo et Louis Rodde, elles se distinguent par leur jeu expressif et fluide. Le trio réalise actuellement un travail approfondi dans la classe de Louis Rodde en master de musique de chambre au CNSM de Paris. PROGRAMME LUDWIG VAN BEETHOVEN Trio avec piano n°1 en Mi bémol majeur, op. 1 (30’) MAURICE RAVEL Trio avec piano en la mineur (28’) L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France

Contact : https://www.lodeonscenejrc.com/

