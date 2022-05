Trio Klimt

2022-08-07 16:00:00 – 2022-08-07 19:30:00 12 12 EUR Fondé en 2018, le trio Klimt est issu d’une grande amitié entre les trois musiciennes qui le composent. Avec Lucile Podor, violon ; Sonia Moshnyager, alto et Julie Sevilla Fraysse, violoncelle.

Fondé en 2018, le trio Klimt est issu d'une grande amitié entre les trois musiciennes qui le composent. Avec Lucile Podor, violon ; Sonia Moshnyager, alto et Julie Sevilla Fraysse, violoncelle.

Haydn : Trio opus 53 n°1 en sol majeur, Boccherini : Trio opus 14 n°2 en do mineur, Sibelius : Suite pour trio en la majeur – Trio en sol majeur, Beethoven : Trio opus 9 n°2 en ré majeur.

