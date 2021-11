Trio Jumble de Noël Huningue, 3 décembre 2021, Huningue.

Trio Jumble de Noël Huningue

2021-12-03 17:00:00 – 2021-12-03 19:00:00

Huningue Haut-Rhin Huningue

EUR 3 chanteurs et musiciens, Murielle Schreiber, Gaël Sieffert, Sébastien Kanmacher forment le trio «Jumble Noël».

Leur répertoire tourne autour de leur culture musicale «pop» mais aussi autour de leur origine alsacienne et des chansons du monde qui ont marqué leurs Noëls. Sous le sapin, «jumble» (de l’anglais «mélanger»), pare Noël et ses traditions de chansons du monde et de classiques revisités.

3 timbres de voix contrastés qui deviennent instrument à part entière, habillent en toute simplicité le Noël de nos jours et celui du passé.

Parce que Noël n’est pas que signe de fête, le trio nous invite à ouvrir les yeux sur le monde et son actualité au travers de chansons plus introspectives, l’émotion comme un baume au cœur, la voix telle un message de paix,…

Un concert tout en nuances qui invite petits et grands à reprendre en chœur ces chansons chères à nos cœurs…

+33 3 89 89 70 26

Huningue

