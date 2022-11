Trio Job chante Brassens Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou Le Jeudi 1er décembre à 19h, Le ChAntier, salle de spectacle associative du Théâtre Buissonnier accueille : Trio Job chante Brassens ! Trio Job retrouve l’esprit de Brassens et le renouvelle. Deux garçons, une fille, une guitare escaladent avec ferveur le monument dont l’œil chafouin doit pétiller de plaisir s’il en croit ses oreilles ! Des chansons buissonnières bien à l’abri de la foule et le génie de l’oncle à la bouffarde ! Un dernier jeudi chanson, tout en beauté, en finesse, en légèreté…

Et comme d’habitude, il est possible de déguster une assiette gourmande après le spectacle ( sur réservation uniquement)

Entrée à tarif libre, réservation très conseillée Trio Job retrouve l’esprit de Brassens et le renouvelle en guitare/ voix cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr +33 2 37 53 03 93 https://www.theatrebuissonnier.org/le-chantier Le ChAntier

