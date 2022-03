TRIO JEAN-PAUL DELORE / LOUIS SCLAVIS / SÉBASTIEN BOISSEAU : «LANGUES ET LUEURS» Le Mans, 26 mars 2022, Le Mans.

TRIO JEAN-PAUL DELORE / LOUIS SCLAVIS / SÉBASTIEN BOISSEAU : «LANGUES ET LUEURS» Chorus 33ter Place de la République Le Mans

2022-03-26 – 2022-03-26 Chorus 33ter Place de la République

Le Mans Sarthe

10 EUR A la frontière des genres, « langues et lueurs » est une performance littéraire et musicale qui donne à écouter des textes d’auteurs français et africains, francophones ou non, vivants et disparus, très ou peu connus. « langues et lueurs », c’est un paysage sonore à découvrir où alternent langueurs et colères, rêveries et dérisions… Spectacle intense qui, grâce à l’incroyable présence scénique du comédien Jean-Paul Delore et au jeu libre de deux géants du jazz, Louis Sclavis et Sébastien Boisseau, se fait l’écho de ces poètes dont les œuvres illustrent la vie nomade… A moins que ce ne soit finalement les deux pôles de la vie : « s’attacher et s’arracher » à son pays, à sa culture, à sa condition, à l’autre, à soi-même enfin.

Jean-Paul Delore – voix

Louis Sclavis – clarinette, harmonica

Sébastien Boisseau – contrebasse

Textes et extraits : Charles Baudelaire, Mia Couto, Sony Labou Tansi, Henri, Michaux, Dambudzo Marechera, Dieudonné Niangouna…

TRIO Jean-Paul DELORE / Louis SCLAVIS / Sébastien BOISSEAU : «Langues et Lueurs»

+33 2 43 23 66 38

A la frontière des genres, « langues et lueurs » est une performance littéraire et musicale qui donne à écouter des textes d’auteurs français et africains, francophones ou non, vivants et disparus, très ou peu connus. « langues et lueurs », c’est un paysage sonore à découvrir où alternent langueurs et colères, rêveries et dérisions… Spectacle intense qui, grâce à l’incroyable présence scénique du comédien Jean-Paul Delore et au jeu libre de deux géants du jazz, Louis Sclavis et Sébastien Boisseau, se fait l’écho de ces poètes dont les œuvres illustrent la vie nomade… A moins que ce ne soit finalement les deux pôles de la vie : « s’attacher et s’arracher » à son pays, à sa culture, à sa condition, à l’autre, à soi-même enfin.

Jean-Paul Delore – voix

Louis Sclavis – clarinette, harmonica

Sébastien Boisseau – contrebasse

Textes et extraits : Charles Baudelaire, Mia Couto, Sony Labou Tansi, Henri, Michaux, Dambudzo Marechera, Dieudonné Niangouna…

Chorus 33ter Place de la République Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-03 par