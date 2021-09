Marseille Aglaé & Sidonie Bouches-du-Rhône, Marseille Trio jazz manouche, Nicolas Mouton, Samy Zouari, Sylvain Congès Aglaé & Sidonie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Trio jazz manouche, Nicolas Mouton, Samy Zouari, Sylvain Congès Aglaé & Sidonie, 9 septembre 2021, Marseille. Trio jazz manouche, Nicolas Mouton, Samy Zouari, Sylvain Congès

Aglaé & Sidonie, le jeudi 9 septembre à 20:00

Aglaé & Sidonie poursuit ses soirées jazz avec un trio de jazz manouche : Samy Zouari et Nicolas Mouton, guitares Sylvain Congès, clarinette. Possibilité de petite restauration sur place. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Consommations non majorées. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫JAZZ♫ Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T20:00:00 2021-09-09T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Aglaé & Sidonie Adresse 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Aglaé & Sidonie Marseille