Trio Jazz Edzato, 24 juin 2022, . Trio Jazz Edzato



2022-06-24 – 2022-06-24 « Edzato » est un trio de jazz franco-britannique composé des musiciens Robert Edwards, Thierry Zaccarias et Jimmy Toyes. Il nous font découvrir des standards de jazz ainsi que des compositions originales.

« Edzato » est un trio de jazz franco-britannique composé des musiciens Robert Edwards, Thierry Zaccarias et Jimmy Toyes. Il nous font découvrir des standards de jazz ainsi que des compositions originales.

Piano : Robert Edwards,

Basse : Thierry Zaccarias,

Batterie : Jimmy Toyes.

Batterie : Jimmy Toyes. +33 6 51 71 71 72 « Edzato » est un trio de jazz franco-britannique composé des musiciens Robert Edwards, Thierry Zaccarias et Jimmy Toyes. Il nous font découvrir des standards de jazz ainsi que des compositions originales.

