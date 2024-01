Trio Inopportun Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, samedi 17 février 2024.

Trio Inopportun ♫♫♫ Samedi 17 février, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12€ / 8€ pour les adhérents

Réunis par des influences communes, une véritable amitié et une certaine sensibilité musicale, Olivier Raphaël (batterie, percussions), Roger Coste (guitare), Grégory Jonquet (violon, clavier) et Sylvain Pastor (basse, chant) créent des œuvres la plupart du temps instrumentales, complexes et nuancées, inspirées par la musique contemporaine (Philip Glass, Arvo Part, Steve Reich), la musique classique et par des groupes de rock progressifs comme King Crimson, Magma, Genesis, Pink Floyd. Le résultat est un style à part, inclassable, tour à tour mélodique ou dissonant, intense ou épuré sur des rythmes parfois complexes. L’auditeur est invité à voyager au gré d’un même morceau et à éprouver de multiples sensations. Le résultat ne peut laisser indifférent.

Entrée 12€ 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

