Trio Improv'iste Sunset Vocal Session SUNSIDE, 7 juin 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-06-07 à 19:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Le « trio improv'iste » est un trio jazz qui explore les possibilités rythmiques des claquettes comme instrument de percussion dans le jazz. Le danseur de claquettes tient le rôle de batteur, la musique se fait danse, la danse se fait musique. Depuis sa première apparition en 2006 au Cully Jazz Festival, ce projet n'a cessé de s'enrichir de traditions musicales diverses et a tourné en Suisse, France, Italie, Canada, Mexique et Guatemala. SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

