Trio Hoffman, Moraguès et Désert

Trio Hoffman, Moraguès et Désert, 21 mai 2022, . Trio Hoffman, Moraguès et Désert

2022-05-21 – 2022-05-21 Oeuvres de Beethoven, Schumann, Debussy, Finzi et Brahms Gary Hoffman – violoncelle,

Pascal Moraguès – clarinette,

Claire Désert – piano Oeuvres de Beethoven, Schumann, Debussy, Finzi et Brahms Gary Hoffman – violoncelle,

Pascal Moraguès – clarinette,

Claire Désert – piano Oeuvres de Beethoven, Schumann, Debussy, Finzi et Brahms Gary Hoffman – violoncelle,

Pascal Moraguès – clarinette,

Claire Désert – piano dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville