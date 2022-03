TRIO HERITAGE: MUSIQUE EN FAMILLE Carcassonne, 7 avril 2022, Carcassonne.

2022-04-07 – 2022-04-07

Carcassonne Aude

25 25 EUR

Durée: 2h

Dans l’histoire de la musique, les exemples de familles de musiciens ne manquent pas. Le creuset familial a souvent permis la continuité de l’amour de la musique dans l’émulation et le partage. François Laurent, flûte solo de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse depuis 1982, est le père fondateur du Trio, qu’il constitue avec ses deux filles. Élodie est actuellement altiste à l’Orchestre National de France et Mélanie vient d’obtenir le prestigieux Premier Prix de l’USA International Harp Competition. Se retrouver autour de la fameuse Sonate de Claude Debussy est un projet de toujours qui se concrétise avec la naissance du Trio Héritage. Cette œuvre phare est la plus emblématique du répertoire pour flûte, alto et harpe, grâce à sa richesse de couleurs, ainsi qu’à son climat doux et mystérieux. Didier Benetti lui rend hommage en créant Reflets en 2019, pour cette même formation. Le Trio Élégiaque du compositeur anglais Arnold Bax vient apporter au programme un charme bucolique. Enfin, il tient à cœur au Trio Héritage de revisiter de grands monuments de la musique française. Les transcriptions Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré et la Danse Macabre de Camille Saint-Saëns viennent ainsi compléter ce programme tout en élégance.

François LAURENT, flûte

Mélanie LAURENT, harpe

Elodie LAURENT, alto

Carcassonne

