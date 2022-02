Trio Hélios – Saint-Saëns, Boulanger, Ravel Aix-en-Provence, 21 avril 2022, Aix-en-Provence.

Trio Hélios – Saint-Saëns, Boulanger, Ravel
Théâtre du Jeu de Paume
21 Rue De l'Opéra
Aix-en-Provence

11 36 Depuis 2014, ils se produisent dans les meilleurs festivals européens, privilégiant le répertoire français, suscitant la redécouverte d’œuvres méconnues.

Autour du fameux Trio de Maurice Ravel, les Hélios ont retenu des ouvrages rares, purs chefs-d’œuvre eux aussi, comme le Trio de jeunesse de Camille Saint-Saëns, mais aussi de deux rares partitions de Lili Boulanger, première compositrice couronnée du Prix de Rome en 1913, tragiquement disparue à 25 ans de la tuberculose. D’un soir triste et D’un matin de printemps couronnent la poésie impressionniste et moirée typique de la musique française au tournant du siècle.



Camille Fonteneau, violon

Raphaël Jouan, violoncelle

Alexis Gournel, piano



● Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Trio n° 1 en fa majeur, op. 18

● Lili Boulanger (1893-1918) : D’un soir triste et D’un matin de printemps

● Maurice Ravel (1875-1937) : Trio en la mineur, M.67.

C’est un « coup de cœur » de Renaud Capuçon, tombé sous le charme du premier enregistrement de ces trois jeunes musiciens dotés déjà d’une redoutable expérience des concerts !

